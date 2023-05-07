بروسيا دورتموند يكرم ضيافة فولفسبورج بسداسية ويضغط على البايرن في الدوري الألماني

حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه فولفسبورج، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الألماني.

وأحرز سداسية بروسيا دورتموند كل من كريم أديمي "هدفين" في الدقيقتين 41 59 وسباستيان هالير في الدقيقة 28 ودونيايل مالين في الدقيقة 37 وجود بيلينجهام "هدفين" في الدقيقتين 54 و86.

وبهذا الفوز، واصل بروسيا دورتموند مطاردة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني حيث يملك النادي الأصفر 64 نقطة ليحتل وصافة جدول الترتيب وبفارق نقطة وحيدة عن النادي البافاري المتصدر، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 46 نقطة في المركز السابع.

