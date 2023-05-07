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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية: البعثة المصرية في السودان تواصل عملها وسط تحديات أمنية كبيرة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
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قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن البعثة المصرية تمارس عملها من مناطق آمنة نسبيا داخل السودان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، أن البعثة تضطلع بدور رئيسي في إجلاء المصريين من السودان وإجراءات استقبال السودانيين، وإجلاء مواطني دول أخرى.
وختم بأن الظروف صعبة والتحديات الأمنية كبيرة، لكن المسئولية تقتضي التواجد على الأرض لإتمام مهمتها السامية.

السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البعثة المصرية السودان إجلاء المصريين من السودان