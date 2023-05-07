محمد فايز فرحات: المشاركة السياسية ليست انتخابات فقط

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشارع المصري يعبر بوضوح عن حاجته لوجود أحزاب سياسية، وتحقيق هذا الهدف يحتاج مداخل كثيرة، وبالفعل تناقشها لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني.

وتابع خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، أن أول قضية هي المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر، وهي ليست معوقات قانونية فقط، بل هناك ثقافة العمل الحزبي، وهي مسؤولية رئيس الحزب والأعضاء والدول والمواطن، فالمشاركة السياسية ليست انتخابات فقط، بل هي الانضمام للأحزاب أساسا.

ولفت إلى أن ثاني قضية هي مسألة الحوكمة، وهي القواعد المنظمة للنشاط داخل الأحزاب السياسية، وتشمل الأمور المالية والإدارية، وهدفها تعميق فكرة الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، إبعاد شبهة الفساد الداخلي عن الأحزاب.

وأوضح أن القضية الثالثة هي تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، فكان لدينا القانون 40 لسنة 1977، ثم جاء تعديل القانون رقم 12 لسنة 2011، حيث أقر التأسيس بالإخطار، بدلا من صدور موافقة من لجنة الأحزاب السياسية، وبالتالي نحن الآن أمام نقلة جديدة في التشريعات عبر الحوار الوطني.