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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

راشفورد VS أنطونيو.. تشكيل مانشستر يونايتد وويستهام في مواجهة الليلة بالبريميرليج

مانشستر يونايتد وويستهام
مانشستر يونايتد وويستهام
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أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على استاد لندن الأولمبي في تمام الساعة التاسعة مساء، واعتمد تين هاج على الثلاثي أنتوني وفاوت فيجهورست وماركوس راشفورد لقيادة هجوم الفريق.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - لوك شاو - ثيريل مالاسيا

خط الوسط: كريستيان إريكسن - كاسيميرو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - فاوت فيجهورست - ماركوس راشفورد

من جهة أخرى، يبدأ ديفيد مويس المدير الفني لنادي ويستهام يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي

خط الدفاع: ثيلو كيرير - أنجيلو أوجبونا - نايف أكرد - آرون كريسويل

خط الوسط: توماس سوسيك - ديكلان رايس - جارود بوين - لوكاس باكيتا - سعيد بن رحمة

خط الهجوم: ميشيل أنطونيو

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز بالمباراة لضمان التواجد في المربع الذهبي حيث يملك 63 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب فيما يسعى ويستهام لاقتناص الثلاث نقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مراكز الخطر.

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