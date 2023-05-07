المصري يعلن عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، مساء اليوم الأحد، عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا لحسام حسن، الذي أُقيل من تدريب الفريق.

ويضم الجهاز الدكتور ميمي عبد الرازق، مديرًا فنيًا، وأحمد الكاس، مدرب عام أول، وطارق السيد، مدرب عام ثان، ومحمد معوض، مدرب مساعد، وخالد عبد الله، مدرب حراس مرمى، ودختور مجدي الألفي، طبيبًا للفريق، ودكتور أحمد جاب الله، اخصائيًا للتأهيل ومعدًا بدنيًا، ومحمود جابر، مديرا إداريا، أحمد منصور، إداريا.

وكان النادي المصري، قد أعلن عن صدور قرار مجلس الإدارة بإقالة حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة، مرجعًا قراره إلى التجاوزات غير العادية وغير المقبولة وغير المبررة من كلا من حسام حسن المدير وابراهيم حسن، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة اسوان وعقب انتهاءها والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من حسام حسن.