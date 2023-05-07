جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تأهيلية للعاملين بقطاع الدراسات العليا

نفذت، جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، برنامج تدريبى للعاملين ، بقطاع الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفه، يتضمن البرنامج شرح جميع المبادئ الاساسية للحاسب الالى، بحضور الدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وإشراف، الدكتور عمرو ابوهانى المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس حامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث.

وقال، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تهدف من خلال هذه البرامج والدورات التدريبية إلى تطوير القدرات المعرفية والتقنية للعاملين بها، لتحقيق استراتيجية الدولة في المضي قدما نحو التحول الرقمي، وتحرص الجامعة علي أن تكون جامعة ذكية ابتكارية تعمل على تطبيق التقنيات الرقمية فى التعليم التكنولوجى، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، فالجامعات التكنولوجية قاطرة التقدم لمستقبل افضل

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن إدارة الجامعة تحرص على تطوير أداء العاملين لتلبية مطالب العمل ومواكبة الصعود المستمر للتكنولوجيا، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل، للاستفادة منها فى تحسين كفاءة العمل، والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه أعضاء الهيكل الإداري.

وأوضح الدكتور اسماعيل القن، أن مثل هذه الدورات التدريبية تساهم فى تأهيل العاملين على استخدام الحاسب الآلي فى مختلف المجالات الإدارية، حيث أن هذا البرنامج التدريبى يأتي تنفيذا لرؤيه الجامعه نحو التحول الرقمى الشامل لجميع الخدمات المقدمه لطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا واعضاء هيئه التدريس والعاملين، حيث ان مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا.

جدير بالذكر، أن الدوره تعقد بمركز القياس والتقويم بالجامعه ويحاضرها مهندس مدحت المحلاوى مدير اداره الحاسب الالى ومهندسة هبه واصف، ويمتد التدريب لمدة اسبوع، يتضمن برنامج التدريب على استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات فى الإدارة وتقديم الخدمات الرقمية.

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