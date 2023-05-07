محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدًا من بنك التنمية الأفريقي.. (صور)

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمكتبه بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وفدا من بنك التنمية الأفريقي برئاسة "عبد الرحمن دياو" مدير المكتب القطري للبنك في مصر وبحضور مدير عمليات البنك "صامويل كمارا " وبعض الاستشاريين في مجال الطاقة والطاقة النظيفة والمياه والبيئة والصرف الصحي والتنمية المجتمعية والنقل والصناعة.

وفي بداية الاجتماع رحب محافظ جنوب سيناء بالوفد متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للبنك بالنجاح.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع جاهزية شرم الشيخ لعقد الاجتماعات مؤكدا ان المحافظة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة، لافتا الي فتح غرفة عمليات خاصة بالمحافظة تشمل جميع عناصر المحافظة المعنية مثل الدفاع المدني والإسعاف والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء وباقي الجهات طوال فترة انعقاد المؤتمر للتدخل في الوقت المناسب في حالة حدوث ما يستدعي ذلك .

وأشار المحافظ إلى ان شرم الشيخ قادرة علي انجاح اي مؤتمر بها لما تتمتع به من خبرات بشرية وبنية تحتية قوية ومرافق خدمية علي اعلي مستوي تمهد لاستضافة متميزة لكافة المؤتمرات.

من جانبه أشار رئيس الوفد الي ان اللقاء جاء علي هامش التحضير للاجتماع السنوي للبنك وصندوق التنمية الأفريقي المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من ٢٤ الي ٢٨ مايو العام الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، مشيرا الي عقد الاجتماع السنوي للبنك كل عام في شهر مايو في احد الدول الأعضاء سواء بأفريقيا او أعضاء البنك من خارج القارة.

وينعقد الاجتماع السنوي للبنك هذا العام في مدينة شرم الشيخ بدعوة من مصر لدعم الاستثمار والتنمية بمشاركة القطاع الخاص في القارة الافريقية.

ولفت إلى أن الاجتماع يهدف الى بحث برامج التمويل الممكنة لدعم محافظة جنوب سيناء في مجال البيئة واستدامة التنمية التي شملت طفرة هائلة خلال الأعوام السابقة وتوجت مصر باستضافة مؤتمر COP 27 .

وأكد قيام بعثة البنك بمتابعة الاجتماعات مع الجانب الفني في المحافظة للوصول لمذكرة تفاهم لتحديد أطر التعاون المستقبلية بين البنك ومحافظة جنوب سيناء.

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