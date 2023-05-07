كأس مصر.. سموحة يتأهل لدور الـ ١٦ بعد الاطاحة بالو ايجيبت

تأهل فريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، لمنافسات دور الـ ١٦ بكأس مصر، بعد الاطاحة نظيره الو ايجيبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر كأس مصر.

تقدم فريق الو ايجيبت في الشوط الأول عن طريق محمد سليمان، ليتنهي الشوط الأول بتقدم الو ايجيبت بهدف دون رد.



ولكن سرعان ما تغيير الوضع داخل الملعب خلال الشوط الثاني، ونجح حسين فيصل في تسجيل هدف التعادل لسموحة، وعزز التقدم أحمد مصطفى بتسجيله الهدف الثاني، ليتنهي اللقاء بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف، الاطاحة بالو ايجيبت من البطولة مبكراً.