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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق ( شبراخيت -أبو منجوج)، بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفي شبراخيت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء احمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بطريق أبو منجوج -شبراخيت وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص مع نفسها وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا وتم نقلهم للمستشفي المركزي بشبراخيت لتلقي العلاج اللازم.

 المصابون هم كل من:" هناء.م.ط، 18 عامًا، حبيبه.م.ط، 12 عامًا، ياسر.أ.خ، 15 عامًا، سعد.ي.ا، 26 عامًا، عماد.م.أ، 23 عامًا، محمد.ح.س، 28 عامًا،سهير.أ.ا، 20 عامًا، فايزه.س.ع، 52 عامًا، عايدة.س.ط، 60 عامًا، أحمد.ر.ا، 18 عامًأ، كريم.م.أ، 21 عامًا، أيمن.ا.ا، 19 عامًا"، وجميعهم مقميين بمركز شبراخيت.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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