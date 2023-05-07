السوبر الأفريقي لليد.. الأهلي يتقدم على الزمالك 14-9 في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على غريمه الزمالك، بنتيجة 14-9 في نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي يقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة.

سيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللعب وتمكنوا من إنهاء الهجمات بشكل مميز ليحسموا الشوط بفارق 5 أهداف .

وتأهل فريق رجال يد الأهلي إلى المباراة النهائية مباشرة، بعد أن اعتذر نادي الترجي التونسي عن عدم المشاركة في البطولة، فيما تأهل الزمالك للنهائي عقب تخطيه فريق جي إس كي الكونغولي بنتيجة 45-25.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة النهائي التي تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.