تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 8 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية حاول أن تتجنب تناول الطعام في المساء لأنك تعاني من الوزن الزائد، أما من الناحية المهنية تحتاج إلى الراحة بعيدًا عن التوتر والقلق، أما من الناحية العاطفية تفكر بأن تغير طريقة تصرفك مع الشريك.

برج الثور

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الكربوهيدرات لأنك تعاني من الوزن الزائد، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة من عملك وتفكر أن تبحث عن عمل آخر، أما عاطفيًا تشعر بتوتر من تغير الشريك معك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء لأنك تعاني من الجفاف، أما من الناحية المهنية أنت تفكر بفتح مشروع خاص بك، أما من الناحية العاطفية تشعر بالوحدة حاول أن تخرج مع الأصدقاء لتغيير جو.

برج السرطان

من الناحية الصحية أنت تبالغ من تناول الحلويات حاول أن تنظم أكلك، أما من الناحية المهنية تعاني من ضغوطات كثيرة حاول أن تهتم بعملك، أما عاطفيًا تفكر بمفاجأة الشريك فهو يحب هذه الحركات.

برج الأسد

من الناحية الصحية تفكر بعمل دايت قاسي ابدأ من اليوم، أما من الناحية المهنية طور من نفسك أكثر ولا تهمل نفسك، عاطفيًا تخرج اليوم مع الشريك وستكون ليلة رومانسية.

برج العذراء

من الناحية الصحية أنت تهمل صحتك حاول أن تكثر من الفواكه والخضار لأنك مهمل لصحتك بشكل كبير، أما من الناحية المهنية أنت تبالغ في العمل حاول أن ترتاح.

برج الميزان

من الناحية الصحية تعاني من آلام في اللثة والتهابات اذهب لطبيبك، أما من الناحية المهنية تعاني من قلة العمل حاول أن تطلب مساعدة زملائك، أما عاطفيًا أنت تفكر بشخص لكن تشعر بالقلق من البوح بمشاعرك اتجاهه.

برج العقرب

من الناحية الصحية ابتعد عن الكافيين واستبدله بالشاي الأخضر، أما من الناحية المهنية طور من نفسك أكثر، أما عاطفيًا حب جديد يدخل حياتك.

برج القوس

من الناحية الصحية ابدأ يومك بتناول التمر ثم اشرب الماء، أما مهنيًا أنت تبالغ في اهمالك للعمل انتبه، أما من الناحية العاطفية لا يوجد جديد.

برج الجدي

من الناحية الصحية حاول أن تنظم نومك أكثر، أما من الناحية المهنية ابحث عن عمل آخر يشعر بالأمان، عاطفيًا حاول أن تهتم بشريكك هذه الفترة فهو بحاجة لك.

برج الدلو

من الناحية الصحية لا تبالغ في الأكل الصحي كن متزنًا، أما من الناحية المهنية تفكر بعمل خطة لتطوير عملك.

برج الحوت

من الناحية الصحية أنت تنظم أوقات تناول وجباتك حاول أن لا تنسى شرب الماء، أما من الناحية المهنية مبلغ مالي ضخم يصلك هذا الشهر، عاطفيًا حب جديد سيدخل حياتك.