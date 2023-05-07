باسكال ليجاى يكتب: الموارد الفضائية.. حرب بين القانون الدولى الثابت.. والقوانين الوطنية الدافعة والمتحركة!

الأحد 07/مايو/2023 - 07:52 م

"لدينا التكنولوجيا للعودة إلى القمر وأيضا لتجديد الريادة الأمريكية فيما يتعلق باستكشاف الإنسان للفضاء».. هذه الكلمات التى قالها نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس فى الاجتماع الخامس للمجلس الوطنى للفضاء فى ٢٦ مارس ٢٠١٩.. هذه التصريحات تذكير بأن الفضاء يقع فى قلب الطموحات والمنافسات المتزايدة فيما تمثل أى مهمة يتم إرسالها إلى جرم سماوى رمزًا للقوة. وفى هذا السياق، يشكل استغلال الموارد الفضائية أحد التحديات الاستراتيجية الرئيسية فى المستقبل؛ فمنذ نشأتها، أظهرت مغامرة الفضاء وجود موارد خارج الغلاف الجوى، على الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجى لا تقدم تعريفًا لتلك الموارد المتواجدة فى الفضاء بين النجوم أو على الأجرام السماوية.. ودون معرفة هذه الموارد بشكل شامل، ولكن يبدو أن بعضها متوفر بكميات كبيرة، مما يثير الاهتمام الاستراتيجى والجشع بين العديد من القوى.

وبالتالى، فإن هذه الإمكانات الاستراتيجية والربحية القوية تثير العديد من الأسئلة، بما فى ذلك «الاستعمار البشرى» التدريجى لبيئتنا البعيدة والوصول إلى موارد هذه البيئة. أبعد من ذلك هو احتمال توسيع نموذج أرضى سياسى واقتصادى وتجارى ومجتمعى ليشمل الفضاء الخارجى. وفى الحقيقة، لا تعد التكنولوجيا العقبة الرئيسية حيث أظهرت مغامرة الفضاء البراعة التكنولوجية التى تتمتع بها البشرية، مثل أول رجل على سطح القمر فى ٢١ يوليو ١٩٦٩.. فى عام ٢٠١٤، بعد رحلة استغرقت ستة مليارات ونصف المليار كيلومتر غطتها فى عشر سنوات، قام مسبار الفضاء الأوروبى روزيتا بالدوران حول المذنب تشورى. وبعد بضعة أسابيع، تم إطلاق مركبة الفضاء فيلة، وهى مركبة هبوط صغيرة كانت ستهبط على هذا النجم وفى الآونة الأخيرة فى نهاية عام ٢٠٢٢، يجب أن نذكر أيضًا نجاح مهمة Artemis ١ إلى القمر.

إذن ما هى الموارد التى نتحدث عنها؟ وتستخدم لأى أغراض؟ وهل تلك العمليات مربحة؟ هل ستؤثر على بيئتنا وتولد تلوثًا جديدًا؟ ما هى القضايا الجيوسياسية والاقتصادية؟ هل سيولدون توترات وصراعات جديدة؟ هل الإطار القانونى الحالى كافٍ للسماح باستغلال الموارد أم يحتاج إلى تعديل بطريقة جوهرية وملزمة؟ هل للإنسان، سواء كممثل للدولة أو كفاعل خاص، الحق فى استغلال الموارد الطبيعية الموجودة فى الفضاء؟

تجد مجموعة الأسئلة هذه إجابات فى الوجود المعترف به لموارد الفضاء بكميات كبيرة، أو نادرة بالنسبة للبعض، مع احتمال محتمل للاستغلال فى الموقع. يمكن أن يخفف الوصول إلى هذه الموارد من بعض النواقص الناشئة على الأرض، مع تعزيز استكشاف الفضاء السحيق من خلال إنشاء قواعد دائمة على بعض الأجرام السماوية، لأننا ندرك بشكل متزايد هشاشة كوكبنا، ولكن أيضًا لإثارة الشهية التجارية. تؤدى التطورات الحالية إلى النظر فى التلوث الذى يمكن أن ينجم عن الاستغلال النشط لهذه الموارد. فى هذا السياق المتطور بشكل أساسى، تعمل الجهات الفاعلة الخاصة، المدعومة بالقوانين الوطنية الحداثية والمتنازع عليها، على زعزعة النظام القانونى المكانى الدولى الذى تم تجميده لفترة طويلة جدًا. على هذا النحو، فإن الطبيعة النموذجية لاتفاقيات أرتميس تفتح الطريق أمام نقاش قانونى كبير، ولكنه ضرورى لتوضيح شروط الوصول إلى الموارد الفضائية من قبل جهات فاعلة عديدة ومتنوعة بشكل متزايد.

ومن هنا نجد أنه من المناسب دراسة مسألة الموارد الفضائية أولًا من حيث طبيعتها، ثم فيما يتعلق بمصالحها وظروف استغلالها، مع مراعاة سياق القضايا السياسية والاستراتيجية الكامنة وراء الأنشطة التى يتم بحثها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار القانونى الدولى الحالى الذى يناسب استخدام هذه الموارد، يظهر كبعد رئيسى يؤدى إلى الحاجة الأساسية لتطوير هذا الإطار تحت ضغط القوانين الوطنية والمشاركة المتزايدة للجهات الفاعلة الخاصة.

طبيعة الموارد الفضائية ومصالحها السياسية والاستراتيجية والتجارية

تتوفر الموارد غير المادية للفضاء بين النجوم أولًا فى المدارات والترددات المتاحة، ويتم تخصيصها تحت رعاية الاتحاد الدولى للاتصالات (ITU). وتثير مسألة المدارات وحدها قضايا قانونية قوية لأنها لا تخضع للتملك، ويتم تنظيم إرسال الأقمار الصناعية إليها لاستخدامها فى ظل ظروف. فى الواقع، من حيث المبدأ، يتطلب كل إطلاق لقمر صناعى إذنًا مسبقًا من الاتحاد الدولى للاتصالات لاستخدام المدار المستهدف خاصة أن إدارة هذين الموردين غير الماديين تولد بالفعل توترات وتهيئ للصراعات المحتملة، لأنه غالبًا ما يتم تخصيص هذه الموارد فى الأولوية للدول الأكثر تقدمًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا على حساب الدول فى صنع الفضاء. وبالإضافة إلى عدد الموارد غير الملموسة، يمكننا إضافة المجموعة المحتملة للطاقة الشمسية، والتى تهدف دراسة سولاريس التى أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إلى تقدير الجدوى الفنية والربحية الاقتصادية للمساهمة فى حل أزمات الطاقة الأرضية وقد بدأت بالفعل أنشطة أخرى ذات طبيعة تجارية، وبشكل أكثر تحديدًا فى الفضاء المحيط بالأرض واستيعابها فى أحد الموارد، مثل السياحة الفضائية.

وفيما يتعلق بالموارد الموجودة على الأجرام السماوية، وقبل كل شيء على النجم الأقرب إلى الأرض، تثير مسألة استخدام المناطق الجغرافية، حتى إسنادها، لاستغلال الموارد الموجودة تحت السطح على وجه الخصوص، نقاشًا قانونيًا حيويًا. يتحدث بعض الخبراء عن الفارق بين جرم سماوى متحرك - يمثله كويكبات صغيرة يمكن تحريكها عن طريق السحب - والجرم السماوى غير المتحرك وهو أكبر بكثير.. هذا الفارق مثير للاهتمام ومن شأنه أن يجعل من الممكن تحقيق المزيد من اليقين القانونى لمبدأ عدم التملك سواء الأجرام الصغيرة أو الكبيرة ومع ذلك، فإن بعض المؤلفين يصنعون الفرق بين الموارد القابلة للنفاد والموارد غير القابلة للنفاد (لا تنضب)؛ فالأولى غير قابلة للتملك على عكس الأخيرة. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الأفكار والنظريات تعتبر أن جميع الموارد يجب تخصيصها.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الاكتشافات فى السنوات الأخيرة إلى وجود رواسب مياه صلبة واسعة النطاق فى الحفر الكبيرة الموجودة بشكل دائم فى أقطاب القمر، فى ظل الشمس. من ناحية أخرى، ستحتوى تربة السيلين على الأكسجين ولكن قبل كل شيء احتياطيات كبيرة من الهيليوم ٣ (٣He). يمكن لهذا النظير غير المشع، وهو نادر على الأرض، أن يعمل كوقود لمفاعلات الاندماج النووى المستقبلية. ومع ذلك، فإن استخدام الهليوم ٣ على المدى الطويل جدًا سيتطلب تصميم طريقة فعالة من حيث التكلفة للاستخراج مع بنية تحتية مناسبة، والقدرة على نقله إلى الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تشير المعادن الموجودة على الأجرام السماوية (مثل الحديد والبلاتين والنيكل) إلى آفاق واعدة لا يزال استخراجها يستحق دراسات متعمقة إضافة إلى كل ذلك فإن الماء والجليد موجودان أيضًا على سطح المريخ.



كل هذه الموارد تخدم فى المقام الأول الغرض الأساسى المتمثل فى التحضير للاستكشاف البعيد للكون على مراحل وضمان وجود دائم على القمر أو على نطاق أوسع فى الفضاء. وبهذا المعنى، يمثل الماء تحديًا كبيرًا لبناء قاعدة قمرية وتزويدها بالجليد المتاح فى الحفر القطبية. وبالمثل، فإن استخدام الثرى القمرى سيجعل من الممكن بناء موائل وهياكل مفيدة لرواد الفضاء. بشكل عام، سيحد استخدام الموارد فى الموقع من التكلفة العالية جدًا لإرسال المعدات والطاقة إلى القواعد الفضائية لمهام الاستكشاف. سيظل الأمر يتعلق بإعادة الموارد لاستخدامها على الأرض فى ظل ظروف الاحتياجات المثبتة والربحية. تثير وجهات النظر هذه العديد من الأسئلة الأخلاقية والقانونية. لنقتبس على سبيل المثال، أنه بموجب المادة ٢ من معاهدة ١٩٦٧ التى تحظر أى استيلاء على الفضاء الخارجى، ليس لديك وفقًا لتفسيرات المعاهدة الحق فى إذابة جليد الماء، لأنه يمكن اعتبار ذلك تملّكا »، هذا ما أكده الفقيه ألكسندر شازيل. وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن وجود الموارد على القمر يبرر المحاولات الدائمة لتأسيس وإقامة وجود بشرى فى الفضاء الخارجى. وعلى الرغم من أنه لا أحد يعرف حقًا إمكانية وربحية أنشطة التعدين الافتراضية على التربة القمرية، إلا أن بعض مجموعات المصالح مثل Planetary Society تؤكد تواجدا كبيرا للموارد التى تبرر مثل هذا المشروع ولهذا السبب اختارت ناسا تثبيت قاعدة قمرية لأنها تنظر فى استخراج هذا المورد الأساسى للحفاظ على الوجود البشرى.

نقل القضايا الجيوسياسية الأرضية إلى الفضاء الخارجي

تسلط العلاقات بين الفضاء والجغرافيا السياسية الضوء على حركة مزدوجة لتأكيد القوة والمساهمة فى المكانة الوطنية والدولية حيث تُظهر بدايات غزو الفضاء تتويجًا للعديد من الأفكار المنطقية التى تشير إلى قوى الفضاء الجديدة والمستقبلية. وفى نفس السياق، أكدت إيزابيل سوربيس-فيرجر فى مقالها الفضاء والجغرافيا السياسية، المنشور فى L 'Geographic Information ٢٠١٠/٢ ).. وعادة ما تكون الأبحاث الفضائية مصاحبة بتغطية إعلامية قوية للنجاحات التى تحققت حيث أدت التطورات التكنولوجية فى السنوات الأخيرة إلى زيادة إمكانية وصول المزيد والمزيد من الدول والجهات الفاعلة الخاصة إلى الفضاء. وهناك حديث عن «دمقرطة» أو «إرساء ديمقراطية» الفضاء؛ فهناك أكثر من ٧٠ دولة لديها الآن أقمار صناعية خاصة بها فى المدار. إضافة على ذلك، فإن إنشاء برامج فضائية جديدة للقمر والمريخ يكشف أن الفضاء السحيق يظهر الآن كأولوية استراتيجية جديدة للقوى الفضائية. وعندما نتابع المشاريع الموجهة إلى القمر فإننا نلاحظ أيضا أن هناك من يشكك فى القضايا الجيوسياسية المرتبطة باستغلال الأجرام السماوية وعودة البعثات المأهولة إلى الفضاء السحيق. وبطقا للتقارير، يوجد العديد من الموارد الاستراتيجية والاقتصادية فى الفضاء الخارجى مثل تلك الموارد الاستراتيجية الموجودة على الأرض. وفى ٦ أبريل ٢٠٢٠، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لا تعتبر فيه الولايات المتحدة الفضاء الخارجى «مشاعات عالمية»، وهو بيان ينذر بالتنافس الكامن خارج الغلاف الجوى للأرض.

استغلال الموارد الفضائية تحت ضغط من جهات خاصة

فى الوقت الذى كان فيه الفضاء هو المجال المخصص للدول، إلا أن وجود رواد الأعمال لبضع سنوات يستثمرون فى هذا المجال يمكن أن يغير الوضع تدريجيًا. وتساهم كل هذه العناصر فى جعل المسألة القانونية للموارد الطبيعية ضرورية حيث تم التوصل إلى خطوة مهمة فى استغلال الموارد فى الفضاء وذلك بتوقيع الرئيس أوباما فى ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥ على قانون تنافسية إطلاق الفضاء التجارى الأمريكى، والذى ينص على أن المواطن الأمريكى يمكن أن يشارك فى الاسترداد التجارى لمورد من كويكب أو مصدر فضائى ويحق له لامتلاك ونقل واستخدام وبيع «المورد الفضائي» أو الذى تم الحصول عليه وفقًا للقانون المعمول به وبما يتفق مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة.

لذلك يمكن للدولة الأمريكية أن تأذن للمواطن بتسويق الموارد التى حصل عليها، دون منحه حق ملكية الأرض التى تحتوى على المورد، حيث لم يعد الأمر يتعلق بالاستغلال بل بالأحرى ملكية. وهذا البعد السياسى واضح مع نشر الرئيس ترامب، فى ٦ أبريل ٢٠٢٠، الأمر التنفيذى الذى يشجع «الدعم الدولى لاستعادة واستخدام الموارد الفضائية». وإضافة إلى كل ذلك، منذ بداية عام ٢٠١٠، تشكلت فقاعة مضاربة تتعلق بالتعدين على الكويكبات الصغيرة.

وعلى هذا النحو، فى عام ٢٠١٦، حصلت شركة Planetary Resources فى لوكسمبورج على وعد بقيمة ٥٠ مليون دولار من جانب بعض المستثمرين من القطاع الخاص إلا أن تلك الأموال لم يتم جمعها. وفى عام ٢٠١٨، اشترتشركة ConsenSys، وهى شركة متخصصة فى blockchain، تلك شركة Planetary Resources وخفضت طموح المشاريع الأولية. وبالنسبة للقمر، نذكر أيضًا شركة Moon Express الأمريكية التى جمعت ٦٥.٥ مليون دولار للقيام برحلات تجارية. جمعت شركة Ispace اليابانية ١٢٢.٢ مليون دولار لاستغلال الموارد هناك.

يثير هذا التقليد للمستثمرين من القطاع الخاص مسألة إنشاء فقاعة مضاربة فقط، أو ما إذا كان جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل جدًا والتى ستصبح مساهماتها ضرورية لوكالات الفضاء. فى قطاع التعدين، يتعلق الأمر بضمان حقوق آمنة ومستقرة طوال دورة الاستغلال. تسمح التشريعات التى اعتمدتها لوكسمبورغ والولايات المتحدة بتقديم مطالبات بشأن الموارد المستخرجة، وبالتالى توفير ضمان الحيازة لشركات التعدين فى الفضاء الموجودة فى هذه الولايات القضائية. وهناك أيضا مسألة دفع الضرائب أو الإتاوات أو غيرها. وعندئذ يمكن لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) أن تكون بمثابة نموذج للفضاء الخارجى. لقد أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالفعل هيئة تنظيمية دولية، هى السلطة الدولية لقاع البحار، المسؤولة عن منح تراخيص التعدين فى أعماق البحار على أساس دفع الإتاوات. وبعد ذكل ذلك يجب توزيع هذه الإتاوات بشكل منصف بين جميع الدول. ومن ثم فإن أى إطار واضح بشأن هاتين النقطتين المتعلقتين بأمن الحيازة والنظام الضريبى ينبغى أن يجذب التمويل للمشاريع المقترحة. ولا تزال هذه المشاريع بحاجة إلى أن تكون ذات مصداقية وقابلة للتحقيق حيث تعتمد الجدوى الفنية على أعمال بحث وتطوير مكثفة، بما فى ذلك الروبوتات المتقدمة والأنظمة الآلية اللازمة لعمليات التعدين فى الفضاء.

وهنا يطرح السؤال الطبيعى حول الربحية من كل ذلك. ولا يجب أن ننسى الندرة المتوقعة للموارد الطبيعية غير المتجددة على الأرض والتقدم التكنولوجى والثروة المعدنية التى يخفيها كويكب واحد وكيفية تنظيم مسألة استغلال موارد الفضاء. وهناك أيضًا أسئلة أخلاقية أخرى: هل يمكن اعتبار القمر شخصًا اعتباريًا، وهل هذا النشاط سيؤدى إلى شكل جديد من الاستعمار؟ وكيف يمكن أن يخدم كل ذلك بشكل أفضل الصالح العام للبشري!.



معلومات عن الكاتب:

باسكال ليجاى.. المستشار الأمنى للمدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، ينضم للحوار بهذا المقال الذى يستعرض فيه أمورًا كثيرة تتعلق بحرب الفضاء.



