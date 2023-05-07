خدماتها مجانية.. تفاصيل افتتاح مستشفى طب أسنان جامعة القاهرة بالشيخ زايد

كشف الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، تفاصيل افتتاح مستشفى طب الأسنان بالشيخ زايد، وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين بشكل مجاني.

وقال عبد الحكم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، إن كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة تحتل المرتبة 57 عالميًا، لافتًا إلى أن مبادرة “ادرس في مصر”؛ ساهمت في خدمة الكلية بشكل ملموس.

وأضاف عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة،أنه تم التوسع في العملية التعليمية والعلاجية بالكلية؛ لعدة أسباب قومية ووطنية، مشيرًا إلى أن افتتاح اليوم يوجد به مستشفى كامل يضم غرفتين عمليات، كما تم استقدام أعلى جهاز لقسم التخدير.

ولفت عبد الحكم، إلى إنشاء 4 عيادات تضم 50 كرسيًا لوحدة الأسنان؛ إلى جانب الوحدات المُلحقة التابعة لهما؛ مؤكدًا أن المكونات مصرية بنسبة 40% من المنتجات، وهناك مكونات تصل إلى 72% سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأكد عبد الحكم، أنه سيتم الإعلان عن أول كرسي أسنان مصري خلال أسابيع، متمنيًا أن يتم عرض هذا المنتج بالسوق الإفريقية، وأن تستهدف الدولة المصرية تصدير المنتجات الطبية للسوق الخارجية؛ وهو الأمر الذي يخدم مصر بشكل اقتصادي.

وأشار إلى أن المستشفى الذي تم افتتاحه، اليوم، يعمل بشكل مجاني؛ دون مقابل؛ مؤكدًا أنه تم اتخاذ إجراءات سابقة للقضاء على قوائم الانتظار؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على عمل المستشفى الجديد.

وأوضح عبد الحكم، أنه سيتم إطلاق حملة توعوية بالأرياف عن أمراض اللثة؛ من خلال مبادرة حياة كريمة؛ وستكون البداية من محافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة؛ لأن مرض سرطان اللثة يحتل رقم 6 عالميًا في خطورة الإصابة.