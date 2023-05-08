تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

- القاهرة 27 - 15.

- العاصمة الإدارية 27 - 17.

- أكتوبر 27 - 16.

- بنها 27 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 26 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 26 - 16.

- الزقازيق 27 - 17.

- شبين الكوم 27 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 22 - 17.

- الإسماعيلية 28 - 18.

- السويس 27 - 17.

- العريش 21 - 16.

- رفح 22 - 16.

- رأس سدر29 - 18.

- نخل 27 - 13.

- كاترين 23 - 18.

- الطور 30 - 18.

- طابا 28 - 22.

- شرم الشيخ 30 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 27 - 18.

- رأس غارب 30 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 29 - 22.

- مرسى علم 30 - 21.

- شلاتين 31 - 20.

- حلايب 28- 20.

- أبو رماد 28 - 20.

- رأس حدربة 28 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 28 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 29 - 17.

- سوهاج 30 - 18.

- قنا 32 - 19.

- الأقصر 32 - 19.

- أسوان 33 - 20.

- الوادي الجديد 31 - 21.

- أبو سمبل 32 - 21.