تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى / الصغرى
- القاهرة 27 - 15.
- العاصمة الإدارية 27 - 17.
- أكتوبر 27 - 16.
- بنها 27 - 17.
- دمنهور 26 - 16.
- وادي النطرون 26 - 15.
- كفر الشيخ 27 - 17.
- المنصورة 26 - 16.
- الزقازيق 27 - 17.
- شبين الكوم 27 - 17.
- طنطا 27 - 17.
- دمياط 26 - 18.
- بورسعيد 22 - 17.
- الإسماعيلية 28 - 18.
- السويس 27 - 17.
- العريش 21 - 16.
- رفح 22 - 16.
- رأس سدر29 - 18.
- نخل 27 - 13.
- كاترين 23 - 18.
- الطور 30 - 18.
- طابا 28 - 22.
- شرم الشيخ 30 - 20.
- الإسكندرية 23 - 16.
- العلمين الجديدة 23 - 15.
- مطروح 22 - 16.
- السلوم 23 - 16.
- سيوة 27 - 18.
- رأس غارب 30 - 22.
- الغردقة 30 - 20.
- سفاجا 29 - 22.
- مرسى علم 30 - 21.
- شلاتين 31 - 20.
- حلايب 28- 20.
- أبو رماد 28 - 20.
- رأس حدربة 28 - 20.
- الفيوم 28 - 17.
- بني سويف 28 - 17.
- المنيا 29 - 18.
- أسيوط 29 - 17.
- سوهاج 30 - 18.
- قنا 32 - 19.
- الأقصر 32 - 19.
- أسوان 33 - 20.
- الوادي الجديد 31 - 21.
- أبو سمبل 32 - 21.