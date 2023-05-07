وكيل تعليم شمال سيناء: امتحانات النقل لأخر العام تجري دون مشكلات

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، أن امتحانات النقل لأخر العام تجري بلجان المحافظة دون معوقات أو مشكلات.

جاء ذلك خلال متابعة وكيل تعليم شمال سيناء لامتحانات اليوم، ببعض مدارس مدينة العريش وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات النقل بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية للبنات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وقد أدت طالبات الصف الأول الامتحان جدارات والبالغ عددهم 116 طالبة الامتحان في مادة اللغة الانجليزية، وبلغ زمن الاجابة ساعتان ونصف، وبلغت نسبة الحضور 92% وعددهم 207 طالبة الامتحان في الفترة الاولى في مادة اللغة العربية، وبلغ زمن الاجابة ساعتان ونصف، كما أدى الطالبات في الفترة الثانية في مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، وبلغت نسبة 93%.

وأدي طالبات الصف الاول مهني البالغ عددهم 102 طالبة الامتحان في الفترة الاولى في مادة الفيزياء العامة وبلغ زمن الاجابة ساعتين، وفي الفترة الثانية في مادة الأمن الصناعي بلغ زمن الاجابة ساعتان ونصف وبلغت نسبة الحضور 91%، كما أدت طالبات الصف الثاني مهني والبالغ عددهم 110 في امتحان مادة اللغة العربية وبلغ زمن الاجابة ساعتين ونصف، وبلغت نسبة الحضور 92%، وشدد وكيل وزارة على توفير الجو المناسب للعملية الامتحانية وعدم الغش حتى يأخذ كل طالب حقه.

كما تابع وكيل التعليم سير العملية الامتحانية لامتحانات النقل بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد ابراهيم سليمان التجارية بنين لامتحان الترم الثاني، وقد أدي الطلاب اليوم الصف الأول والبالغ عددهم 64 طالب وطالبة الامتحان في الفترة الاولى مادة اللغة الانجليزية وبلغ زمن الاجابة ساعتان، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة المواطنة وبلغ زمن الاجابة ساعة ونص وبلغت نسبة الحضور 97%، وادي طلاب الصف الثاني والبالغ عددهم 129 طالب وطالبة الامتحان في الفترة الاولى في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الاجابة ساعة ونص، وادي الطلاب الامتحان في الفترة الثانية في مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونص وبلغت نسبة الحضور 97%.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع التعليمات والقواعد الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان والتنبيه بعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان والتشديد بعدم السماح بالغش مع توفير الهدوء والجو المناسب لأداء الامتحانات وقد بلغ عدد اللجان 9 لجان للصفين الاول والثاني.