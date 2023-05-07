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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تتوافق مع الأولويات الوطنية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تسعى للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال المؤسسات الاقتصادية.

وأكد “مدبولي”، خلال كلمته بمؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، أن الدولة المصرية تدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية التي تستهدف زيادة حجم التمويل للدول النامية، موجها التهنئة للرئيس القادم لمجموعة البنك الدولي، ولمجموعة البنك الدولي وللفريق القطري للبنك في مصر ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، لما بذلوه من جهد خلال تلك الاستراتيجية.

وأوضح أن إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الـ 5 سنوات المقبلة يتوافق بشكل مباشر ومتكامل مع الأولويات الوطنية، من أجل تعظيم الرؤية وتعميق المسئولية المشتركة بين جميع أصحاب المصلحة.

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