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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: الاستراتيجية القطرية الجديدة تستهدف القضاء على الفقر

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من الضروري أن يتم صياغة كافة الاستراتيجيات القطرية بين مصر وشركاء التنمية ومتعددي الأطراف وفقاً لمنهج يتسم بالشمول ويتضمن مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الجهة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وأصحاب الفكر.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، أن عملية صياغة الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 حتى 2027 اتسمت بالشفافية والمشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات الصلة، ونتج عن ذلك بلورة إطار الاستراتيجي يتوافق بشكل مباشر مع الأولويات والأهداف الوطنية وذلك وافقا للاستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2023) وبرامج عمل الحكومة والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف دعم مصر في بناء مسارات للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكافة فئات المجتمع وتحسين المستوي المعيشي للفئات الأكثر احتياجا.

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