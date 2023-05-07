أستاذ أمراض صدرية: متحور أركتورس ظهر في مصر مع القادمين من الخارج

قال محمد البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة، إن إصابات كورونا أصبحت طفيفة جدا وسهلة العلاج بعد تلقيح ملايين البشر حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الحروب والنزاعات الدولية قد تعزز فرصة بعض التحورات المشتقة عن متحور أوميكورن.



وأوضح أن أعراض متحور أركتوروس تتمثل في احمرار العين بسبب التهاب الملتحمة وارتفاع درجة حرارة الحسم بجانب السعال، مشيرا إلى رصد بعض المصابين بذلك المتحور في مصر بين المصريين القادمين من رحلات العمرة، نتيجة الاختلاط بمواطنين من جنسيات متعددة هناك.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية عامة.