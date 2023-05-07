كأس مصر.. ألو إيجيبت يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق ألو إيجيبت، على مضيفه سموحة، بهدف نظيف، خلال الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما الآن، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر منافسات مسابقة كأس مصر.

وتقدم محمد سليمان لفريق ألو إيجيبت، بهدف الشوط الوحيد، ليتنهي الشوط الأول بتقدم الو ايجيبت بهدف دون رد في مرمي سموحة.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد نادي - شريف رضا - أحمد شوشه - أحمد مصطفى.

خط الوسط: بركات حجاج - محمد الصباحي - دكوا دودو - حسين فيصل.

خط الهجوم: طارق علاء - زياد طارق.

بينما يخوض ألو إيجيبت اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد عصام.

خط الدفاع: أحمد الحسيني - محمود سعد - محمد تريكه - عبدالرحمن هشام.

خط الوسط: محمد السيد مصطفى - محمد سمير نصر - محمد سليمان - محمد ناصر.

خط الهجوم: عبدالرحمن بودي - ومحمد رضا بولا.