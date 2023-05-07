رئيس الوزراء: الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولي تتسم بالشفافية والمصداقية

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدور المحوري لمجموعة البنك المركزي الدولي، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم البرامج التي تتبناها الحكومة المصرية.



وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، إن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، أحدث إطر التعاون التي تتسم دائما بالشفافية والمصداقية والتعاون المشترك.





وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تطبيق التعاون بالشكل الذي يتصل بالاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية.