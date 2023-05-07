هازارد: أريد الاستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل

أعلن إيدن هازارد، عن رغبته في البقاء في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وأكد هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة الماركا الإسبانية، أن عقده ينتهي مع فريق ريال مدريد في نهاية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن علاقته بالمدير الفني أنشيلوتي رائعة وبجميع اللاعبين كذلك.



وقال هازارد: «الحقيقة أخطط للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل وأتمنى أن احتفل في العام المتبقي بعقدي».



ولم يشارك هازارد سوى في 9 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجل هدف وصنع هدفين.



ويعتبر هذا الموسم الرابع للاعب مع ريال مدريد، وشارك في 73 مباراة خلالهم، أحرز فيهم 7 اهداف وصنع 12 هدف، وتوج خلال الاربع مواسم بثمانية القاب مع نادي ريال مدريد.