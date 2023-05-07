مصر الخامس عالميًا في ارتفاع الطلب على الذهب.. 7 أطنان مشتريات المصريين خلال 3 شهور.. خبير اقتصادي: مستويات الأسعار لن تهبط مجددًا.. رئيس شعبة المجوهرات: أمر صحي.. والمعدن الأصفر ملاذ آمن للادخار

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بلغت 7 أطنان من الذهب، وتحديدًا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب تقرير مجلس الذهب، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه دفع البعض إلى الاستثمار في الذهب للحفاظ على مدخراته والتحوط من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من عمليات البيع كانت للسبائك والجنيهات الذهبية.

وصنف التقرير مصر في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران. وقفز سعر الذهب عيار 21 قيراطاً، الأكثر شعبية في مصر، 58% منذ بداية 2023، وبأكثر من 167% خلال 12 شهراً، ليسجل 2600 جنيه للجرام الواحد، وفقاً لمتعاملين في السوق المحلية، في حين يقترب سعر الجنيه الذهبي من 21 ألف جنيه.

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي إن هناك إقبالا كبيرا على سوق الذهب من قبل المصريين.

وأضاف، أن المصريين اشتروا ذهب بـ 35 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط، لافتًا إلى أن هذه الأسعار طبقا للسوق الرسمي لأصحاب محال الذهب، وأن مستويات أسعار الذهب لن تهبط مجددًا، وذلك بسبب الإقبال على شراء المعدن الأصفر.

في نفس السياق، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن الفترة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على شراء سبائك وجنيهات الذهب، مضيفا أن المصريين اشتروا 7 أطنان ذهب خلال 90 يومًا.

وأضاف، أن المصريين يلجأون لسوق الذهب لادخار ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن هناك توجهات كبيرة وعمليات شراء جماعية بسوق الذهب، وأن هذا أمر صحي لأن الأموال لم تذهب لأمور استهلاكية.

ميلاد

وأشار ميلاد إلى أن الذهب ملاذ آمن ومخزون قيمة تلجأ إليه الدول قبل الأفراد وقت الأزمات والحروب، مضيفًا أن العالم في حالة اقتصادية صعبة ولذا يتحول الجميع نحو الذهب.

وكشف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سبب حالة التذبذب في سوق الذهب، موضحا أنها ترجع لحالة الإقبال على شراء الذهب التي ترتفع يوما وتنخفض في يوم آخر.