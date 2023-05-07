الأنبا مكسيموس يتحدث في عظة الأحد عن "عطية الله الحياة الأبدية"

أذيعت، صباح اليوم الأحد، كلمة للأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأنبا مكسيموس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الخامس من شهر برمودة (أحد الماء)، وموضوع إنجيله وهو "المسيح هو ماء الحياة الأبدية" في إنجيل يوحنا والأصحاح الرابع، ومن خلال حديث السيد المسيح مع المرأة السامرية.

وأشار إلى تعب ربنا يسوع المسيح واحتماله الآلام المختلفة من أجل عودتنا إليه، برغم أننا الخطاة والمحتاجون إليه ننشغل بمياه العالم، "كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هذَا الْمَاءِ يَعْطَشُ أَيْضًا. وَلكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ" (يو ٤: ١٣، ١٤)، وأن الله يساعدنا دائمًا لمعرفة الطريق إليه، من أجل خلاص نفوسنا واكتشاف ينبوع الحياة الأبدية.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.