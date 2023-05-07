مذهل ويفعل كل شيء.. حارس ليفربول يتحدث عن محمد صلاح

أعرب أليسون بيكر، حارس فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بكل الأرقام القياسية التي حطمها الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول في المواسم السابقة حتي تلك اللحظة.



وقال الحارس البرازيلي أيضا في تصريحات عبر قناة النادي: «الجميع في ليفربول هذا الموسم ليسوا في حالة مزاجية جيدة ولا فنية كذلك، عدا محمد صلاح، الذي يفعل كل شيء لنا وللفريق، من الممكن أن تجد البعض يتحدث عن تذبذب النتائج الفنية هذا الموسم، لكن محمد صلاح يظل يساعدنا للفوز بالمباريات، ويعد أحد أبرز أسلحتنا التى تساعدنا للوصول إلى أهداف ليفربول بنهاية الموسم الحالي، من أجل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا وهى معركتنا الحالية».

وأضاف: «ليفربول يحتاج لجهود محمد صلاح، واستمراره بنفس المستوي، وأتمنى أن يحطم صلاح المزيد من الأرقام القياسية».

ووصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، لهدفه رقم 100 على ملعب "أنفيلد"، كما نجح فى تسجيل 30 هدفا بجميع المسابقات للموسم الثالث على التوالي.