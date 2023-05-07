أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 7 مايو 2023

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد، 7 مايو 2023 ، دون تغيير منذ مساء أمس السبت في محلات الصاغة على مستوى الأعيرة المختلفة .

وسجل سعر عيار 24 حوالي 2971 جنيه للبيع و2994 جنيه للشراء، بينما سجل سعر عيار 21 نحو 2600 جنيه للشراء و 2620 جنيه للبيع.

بلغ سعر عيار 18 نحو 2229 جنيه للبيع و 2247 جنيه للشراء وعيار 14 حوالي 1733 جنيه للبيع و 1747 جنيه للشراء .

سجل سعر أوقية الذهب نحو 95.411 ألف جنيه للبيع و 93.122 الف جنيه للبيع ، والجنيه الذهب بقيمة 20.8 الف جنيه للبيع و 20.92 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب الي 2.971 مليون جنيه للبيع و 2.994 مليون جنيه للشراء.