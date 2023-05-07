العراق ومجلس الأمن يناقشان الجهد الدولي لإنهاء تهديد "داعش" الإرهابي

ناقش مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، الجهد الدولي لإنهاء تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد، إن الجانبين اجتمعا لمناقشة الجهد الدولي لإنهاء تهديد "داعش" الإرهابي وما يمثله من خطر على السلم والأمن الدوليين، وكذلك دعم جهود العراق لاستلام إرهابيي داعش المطلوبين، الذين صدرت بحقهم النشرات الدولية.

وأشار المكتب إلى أنه جرى خلال الاجتماع، حث الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لاستعادة الآثار العراقية المسروقة التي استولى عليها "داعش" الإرهابي في العراق.

وأوضح أن الفريق الدولي ثمّن جهود العراق والتضحيات التي قدمها أبناؤه في محاربة التنظيم الإرهابي، مشددا على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وكذلك إعادة آثاره المسروقة وتسليم المطلوبين.

وتُعقَد الاجتماعات مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي بشكل دوري، من أجل دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وضمن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي.