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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. تعرف على تشكيل الداخلية فى مواجهة أسوان

علاء عبد العال
علاء عبد العال
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أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه أمام نظيره أسوان فى اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة  كأس مصر لكرة القدم.
وجاء التشكيل كالاتي

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: كريم يحيى - محمد نجيب - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد النبي.

خط الوسط: أحمد عبد الرسول - الآن كيمبادي - كليتشي شيميزى -  سمير فكري.

خط الهجوم: وليد مصطفى - علي الزاهدي.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث تعادل الداخلية مع إنبى بهدف لمثله في آخر مباراة، بينما حقق أسوان فوزا كبيرا على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، لمواصلة الأداء الجيد الذى يقدمه مع الفريق في الآونة الأخيرة، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل خطف التأهل، وحذر من خطورة فريق أسوان بعد الأداء المميز له أمام المصرى، وطلب من المدافعين فرض رقابة لصيقة على محمد حمدى زكى هداف تماسيح النيل.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.

وفى المقابل، حذر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان، من صحوة فريق الداخلية في الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بالاستمرار على الأداء المميز والقتالى من أجل مواصلة المشوار في الكأس وإسعاد الجماهير، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة سواء في الكأس أو في الدورى لإنهاء الموسم بشكل مميز.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.
 

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