جوليان أوبير يكتب: الخناق يضيق.. الجماهير فى العالم تنال الفتات من المأدبة الكبرى للعولمة المالية

الأحد 07/مايو/2023 - 06:46 م

يشترك علم الأرصاد الجوية والاقتصاد فى شيء واحد: من الأسهل دائمًا تفسير سلسلة التفاعلات اللاحقة التى أدت إلى الموقف النهائى بدلًا من التنبؤ بها. بعبارة أخرى، علم الأرصاد الجوية الاقتصادية هو العلم الذى يتنبأ بحالة الطقس الاقتصادى التى ينبغى أن تكون.. لهذا السبب نراقب علامات حدوث كارثة مالية محتملة دون معرفة ما إذا كان من المتوقع أن الأمر سيفضى إلى مجرد أمطار لبضعة أيام أم أنه سيكون هناك إعصار مدمر.

إن الأمر مثل حركة أجنحة الفراشة والتى تجر معها عاصفة إلى الجانب الآخر من العالم حيث أدى سقوط بنك وادى السيليكون «الصغير» (ودائع ١٨٩ مليار يورو، وأصول بقيمة ٢٠٩ مليارات يورو) إلى إضعاف بنك كريدى سويس (١٣٠٠ مليار يورو فى الأصول) والتى أدت بدورها إلى إضعاف بنك دويتشه (١٣٠٠ مليار يورو فى الميزانية العمومية وأكثر من ٢٠ ألف مليار يورو فى المشتقات).

هل انتهى الأمر بهذا السقوط؟ فى أوروبا، قد تكون بعض البنوك الفرنسية مثل سوسيتيه جنرال هى قطع لعبة الدومينو التالية، والجميع يحبس أنفاسه.

فى الولايات المتحدة، تراجعت الودائع فى البنوك الإقليمية بشكل كبير فى غضون أسابيع قليلة.. تراجعت بنحو ١٢٠ مليار دولار، حتى منتصف مارس. وهناك شيء منطقى هنا: إن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع من لديهم السيولة النقدية إلى تفضيل شراء السندات الجديدة، وربما دفع سقوط بنك وادى السيليكون، وهو بنك متوسط الحجم، المودعين إلى اللجوء إلى البنوك الكبرى. فى غضون ذلك، اكتسب أكبر ٢٥ بنكًا ودائع مؤخرًا، مع زيادة الاقتراض بمقدار ٢٥٠ مليار دولار والسيولة بنحو ٣٠٠ مليار دولار. ومع ذلك، فإن التعليقات التى جاءت، بتاريخ ١٦ مارس، من جانيت يلين، وزيرة الخزانة (والرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطى الفيدرالي) ردًا على سؤال من أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من أوكلاهوما، بأن الودائع فقط فى البنوك العملاقة ستكون مضمونة بسبب النظام الذى تتبعه، ثم تسارعت الأزمة وكان ذلك بداية الذعر الذى حدث. ولتجنب انتقال هذه الأزمة، طلبت مجموعة من البنوك الإقليمية، تحالف البنوك متوسطة الحجمMBCA) )، الالتزام بتأمين جميع ودائعهم لمدة عامين، بما يتجاوز الحد الحالى البالغ ٢٥٠ ألف دولار لكل عميل. استجابت الحكومة فيما يتعلق بالتنظيم المصرفى للبنوك متوسطة الحجم.

هناك مفارقة مرتبطة بالعولمة: فكلما زاد تركيز الفاعلين، زاد خطر فشلهم فى جر النظام بأكمله إلى الأسفل، وتدخلنا أكثر لتوطيدهم. أما بالنسبة للممثلين الأصغر، فنسمح لهم بدفع الفاتورة. بعبارة أخرى، البنوك الكبرى، لأنها تستطيع تغيير نظامها، تستفيد على أساس أنها «أكبر بكثير من أن تفشل» من التأمين غير المحدود على الحياة. إنها مسألة الخطر الأخلاقى للتدخل فى القطاع المالى، والتى تكافح معها الولايات المتحدة لتجنب العودة إلى عام ١٩٢٩. ومع ذلك، منذ بداية العولمة المالية، يتم طرح السؤال على الطاولة.

فى عام ١٩٨٤، أتاح كونسورتيوم مكون من ستة عشر بنكًا أمريكيًا، بقيادة صندوق ضمان مورجانMorgan Guaranty Trust، لـ«كونتيننتال إلينوى»، تاسع أكبر بنك فى الولايات المتحدة، خط ائتمان بقيمة ٤.٥ مليار دولار لتمكينه من الحفاظ على التزاماته ووقف النزيف الذى بدأ يؤثر على ودائعه. فى الوقت نفسه، أنشأ بنك الاحتياطى الفيدرالى للولايات المتحدة - البنك المركزى للبلاد - صندوق ضمان بقيمة ١٧ مليار دولار لمساعدة الكونسورتيوم فى مهمته. كان بنك إلينوى قد ضعف بسبب الأزمة المالية السابقة، وتحديدًا فى عام ١٩٨٢ بانهيار بنك بن سكوير فى أوكلاهوما سيتى، المتخصص فى قروض صناعة النفط وتأثر بشدة بأزمة النفط.

فى عام ١٩٩٨، كاد صندوق إدارة رأس المال على المدى الطويل Long Term Capital Management، وهو صندوق مضاربات يديره اثنان من الفائزين بجائزة نوبل، أن يتولى النظام المالى. مع ٤.٧ مليار يورو فى حقوق الملكية، كان لها تأثير المحرك المالى بمقدار ١٢٠ مليار يورو من الديون وغطت ١٢٠٠ مليار دولار فى المراكز. هنا مرة أخرى، جمع رئيس البنك الفيدرالى فى نيويورك رؤساء البنوك الاستثمارية الكبرى فى وول ستريت، وعدد قليل من البنوك الأوروبية، لإجبارهم على إعادة تحديد رأس مال الصندوق بصورة عاجلة (٣.٧ مليار) من أجل تجنب ما اعتبره خطر تفكك النظام المالى الدولى.. عند احتساب القروض المعدومة من قبل البنوك، وأموال الإنقاذ ورأس المال المفقود من قبل المساهمين، اقتربت موجة الصدمة الناتجة عن صندوق إدارة رأس المال من ١١٠ مليار دولار.

فى عام ٢٠٠٨، كانت أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. تحشد وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطى الفيدرالى لإنقاذ معظم المعنيين: ٤٢١ مليار دولار لشركة التأمين العملاقةAIG، أو البنوك سيتى جروب Citigroup وبنك أمريكاBank of America، أو حتى وكالتى ضمان الرهن العقارى Freddie Mac وFannie Maeوبقى ممثل واحد فقط دون مساعدة وهو ليمان براذرز Lehman Brothers. عندما ضربت الأزمة بنك الاستثمار، تردد الاحتياطى الفيدرالى، معتبرًا أن بنك ليمان لم تعد لديه أصول قوية كافية لتأمين قرض. لذلك كان تمويله يمثل مخاطرة كبيرة من الناحية القانونية بالنسبة للبنك المركزى. إن سقوط بنك ليمان براذرز ترك وراءه فجوة بقيمة ٦٠٠ مليار دولار.





نتيجة الخطأ الذى تم إرتكابه عام ٢٠٠٨، اختارت البنوك المركزية (والحكومات) فى عام ٢٠٢٢، التدخل غير المباشر، من خلال تفعيل الاستيلاء السريع على المؤسسات التى تواجه صعوبة من قبل الفاعلين فى نفس القطاع.

ومع ذلك، فإن ما يثير التساؤلات هو أنه، فى الوقت نفسه، تشرع هذه البنوك المركزية نفسها فى سياسة تشديد نقدى من أجل إزالة سموم العالم مما يقرب من خمسة عشر عامًا من سياسة التيسير النقدى الكمى (أزمة الرهن العقارى، كوفيد، وما إلى ذلك).

تستهدف البنوك المركزية - البنك المركزى الأوروبى والاحتياطى الفيدرالى - التضخم، وهى ظاهرة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. على عكس عام ٢٠٢١ عندما تم ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وتكلفة المشتريات الوسيطة لكل وحدة منتجة مع معظم الارتفاع فى الأسعار، تغير النمط فى عام ٢٠٢٢: أصبحت الزيادة فى الهوامش المحرك الرئيسى للتضخم، وهو أمر لا يمكن إرجاعه إلى الحرب فى أوكرانيا أو إلى الاضطرابات اللوجستية. وبعبارة أخرى، فإن عددًا معينًا من الشركات (باستثناء المعادن والكيماويات والصناعات الاستخراجية وما إلى ذلك) قد رفعت أسعارها بما يتجاوز تكاليفها، وذلك على حساب الموظفين أو المستهلكين أو حتى الدول. وبالتالى، فقد انفجرت نتائج الشركات: وصلت هوامش الشركات فى منطقة اليورو إلى ١٠.٧٪، وهو ما يزيد بمقدار الربع عن مستوى ما قبل كوفيد أو أوكرانيا. فى الولايات المتحدة، لم يكن عام ٢٠٢٢ عامًا سيئًا أيضًا: الشركات الكبيرة حصدت الربح بشكل خاص، مع مستويات ربح قريبة من المستويات التى لم نشهدها منذ أكثر من نصف قرن.

وهنا مرة أخرى، إذا كان من الممكن أن تكون هذه الزيادة - التى لا يعتبرها الاقتصاديون مستدامة - ممكنة، فذلك لأن الأسر اعتمدت على ما كانت تعتمد عليه فى وقت الكوفيد، والتى نتجت عن توقف النشاط أو المساعدة العامة الموزعة، للتعويض عن فقدان القوة الشرائية. لكن التحليلات تقدر أنه فى هذا السياق، لن يكون لارتفاع المعدلات أى تأثير على التضخم نفسه فحسب، بل إنه قبل كل شيء يمكن أن يكون له تأثير سلبى للغاية على الاستهلاك (أو حتى يتسبب فى أزمة فى قطاع العقارات).

فى الواقع، تواجه البنوك المركزية خيارًا صعبًا.

تشديد السياسة النقدية أمر منطقى بالنسبة للمجال المالى للعودة - بلطف - إلى الواقع. لقد شوهت تريليونات المليارات التى تم إغراقها تصور المخاطر، وغذت فقاعات المضاربة (ربما، سيخبرنا المستقبل، على المستوى الرقمي) ورفعت بشكل مصطنع سعر الأصول المالية وبعض الأصول النادرة (أسهم الشركات قوية، تنمو بقوة، ولكنها تعمل أيضًا.. أنشطة الفن، والسلع الفاخرة أو العقارات، وما إلى ذلك). إن العواقب الاجتماعية طويلة الأجل ضارة لأن هذا الارتفاع العام فى الأسعار قد أدى بلا شك إلى زيادة الانقسامات الاجتماعية.

ومع ذلك، من خلال القيام بهذا الأمر، فإن البنوك المركزية يمكن اعتبارها رجال الإطفاء وأيضا المخربون. فى الواقع، إن النتيجة الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة هى تخفيض قيمة الأصول المالية، ولا سيما السندات التى تم إصدارها بالفعل، والتى تنخفض قيمتها فى السوق الثانوية حيث يتم تداولها. وهذا يضعف الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية ويمكن أن يؤدى إلى سلسلة من الآثار التى تظل غير مؤكدة. وهكذا كان لدى بنك وادى السيليكون ميزانية عمومية تتكون إلى حد كبير من السندات. وكما يوضح صندوق النقد الدولى، فإن المشكلة لا تكمن فى القطاع المصرفى، الذى يخضع للوائح صارمة منذ عام ٢٠٠٨، بقدر ما تكمن فى القطاع المالى غير المصرفى الذى يشمل شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار. غالبًا ما تمتلك هذه المؤسسات المالية جزءًا كبيرًا من الديون التى تصدرها الدول. ليس معروفًا بعد من سيطوله تأثير الدومينو؟.

التأثير الآخر لارتفاع المعدلات هو التأثير على الدين العام. وفى الوقت نفسه، سيزداد عبء الديون بالنسبة للدول. على سبيل المثال، بالنسبة لفرنسا، إذا ارتفع العائد على الأوراق المالية ذات العشر سنوات من ٢.٥٪ إلى ٣.٥٪، فإن التكلفة الإضافية للأموال العامة ستكون ٢.٤ مليار يورو فى السنة الأولى ولكن ٤.٣١ فى السنة العاشرة.

ومع ذلك، لتجنب الانهيار الذى قد يؤدى إلى انتشار عدم الثقة وانهيار مالى غير مسبوق، سيتعين على هذه الدول أن تكون قادرة على حماية النمو بحيث يتقارب التمويل والاقتصاد الصغير.

اللافت للنظر فى هذا الأمر هو أنه مع تسارع تكثيف العولمة المالية، حشدت الأزمات المزيد والمزيد من السيولة، على حساب تحييد البنوك المركزية، التى فتحت أبواب الإنشاء النقدى. من الآن فصاعدًا، خرج الجنى من المصباح، بينما القطاع الاقتصادى العملاق غير معتاد على إشارات المخاطرة أو الانتعاش. إن استمرار إضعاف الجهات العامة، المثقلة بالديون، يمكن أن يمنعها من حماية العالم الحقيقى بشكل فعال، أى أنت ونحن. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ليس من المؤكد أن الفصل المالى / الاقتصادى الحقيقى يمكن أن يستمر فى العمل دون موافقة الشعب. ومع ذلك، فإن الجماهير العظيمة تجمع الفتات بشكل أساسى من المأدبة الكبرى للعولمة المالية.

مع كل أزمة، نقترب قليلًا من الهاوية، ثم عندما يتم إنقاذنا، ننسى السؤال الأساسى: هل يمكن لنظام فوضوى وغير منظم أن يبقى على قيد الحياة دون مديونية ضخمة وخيالية ودائمة مما يرفع فعليًا المسئولية عن الفاعلين الأساسيين فى هذا الملف، وبالتالى تزيد حالة عدم استقرار العولمة المالية؟.



معلومات عن الكاتب:

جوليان أوبير.. سياسى فرنسى، أُنتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022.. يقدم تحليلًا متكاملًا لأزمة «العولمة المالية»، ويرصد خلاله الكثير من التفاصيل، وأيضًا.. الكثير من التداعيات والمخاطر.



