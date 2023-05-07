الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لنيوكاسيل أمام ارسنال

أعلن إيدي هويي المدير الفني لفريق نيوكاسيل، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره أرسنال، وذلك بعد قليل على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



وجاء تشكيل فريق نيوكاسيل كالتالى:

حراسة المرمى: بوب.

خط الدفاع: تريبيير - شار - بوتمان - بيرن.

خط الوسط: جيماريتش - ويلووك - خويلنتون - ميرفي.

خط الهجوم: ويلسون - إيزاك.



ويحتل فريق ارسنال وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يقع نيوكاسيل فى المركز الثالث برصيد 65 نقطة.