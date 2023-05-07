أسماء المصابين في حادث الطريق الزراعى أمام قرية السبعين بالمنيا

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعى أمام قرية السبعين بملوى ، حيث يتلقى العلاج الآن 19 شخصا بعد خروج ٩ من الركاب من المستسفى بعد إجراء الفحوصات و التأكد من سلامتهم.

وتشمل قائمة المصابين كل من: هاشم محمد ربيع 42 سنة، ضياء الدين شحاتة 25 سنة، وفقي نبيل ميخائيل62 سنة ، الفي بشري ملك58سنة، محمد موسي عبد النعيم 54 سنة، ، بدرية شاهر شعبان 35سنة، وشقيقتها شهيرا30 سنة، عبد الله عاطف ابو العلا 35 سنة، فتحي محمد لولي فرحات 58سنة، رحمة ربيع محمد 19 سنه ، منة الله ربيع حسن 15 سنة، عيسي سعيد سلامة 54 سنة، محمود عبد الله ناجي39 سنة ، سعيد رشاد موسي 43 سنة، نادية فخري صالح 47 سنة، أحمد شوال محمود56 ستة، صابر رشاد موسى 40 سنة، أمل أحمد درديري 18 سنة، آلاء عبد الرحمن حامد 19 سنة، جميعهم مقيمون بمركز ملوي.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الزراعي بين قرية الروضة ومدينة ملوي بمركز ملوي نتيجة التخطي الخاطئ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة .

وكانت مصادر أولية أشارت إلى أن عدد المصابين 28 شخصا منهم 9 أشخاص خرجوا من المستشفى مباشرة بعد التأكد من سلامتهم.