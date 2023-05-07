الدورى الإنجليزى.. ساكا وجيسوس يقودان أرسنال أمام نيوكاسل

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسل، وذلك بعد قليل على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



ويقود هجوم آرسنال، الثلاثي الناري بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي، بينما يشارك جورجينو في وسط الملعب، على حساب توماس بارتي.



وجاء تشكيل فريق ارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: رامسديل .

خطالدفاع: زينتشينكو - جابرييل - كيويور - بن وايت.

خط الوسط: جورجينو - تشاكا - أوديجارد - مارتينيلي .

خط الهجوم: ساكا - جيسوس .

ويحتل فريق ارسنال وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يقع نيوكاسيل فى المركز الثالث برصيد 65 نقطة.