ظهور مميز لشيكابالا.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بروكسي في الكأس "صور"

يواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة بروكسي، بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2023.

وشهد مران اليوم ظهور مميز، لمحمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على إجراء تقسيمة فنية، استمرت لمدة ساعة تقريبا لتنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها قبل التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تألق العديد من اللاعبين في اطار الاستعدادات لمباراة بروكسي المقبلة بكأس مصر.

وخاض الثلاثي عمر جابر وعمرو السيسي ومصطفى الزناري، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية داخل أرض الملعب على هامش المران.

ويسعى الجهاز الطبي بالزمالك لتجهيز الثلاثي من الناحية الطبية والبدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.