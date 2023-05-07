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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. تشكيل الو إيجيبت أمام سموحة

إستاد الإسكندرية
إستاد الإسكندرية يستقبل مباراة سموحة و الو ايجيبت بكأس مصر
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الو إيجيبت، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة، والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل كالآتي :

حراسة المرمى : محمد عصام.

خط الدفاع : أحمد الحسيني ومحمود سعد ومحمد تريكه وعبدالرحمن هشام.

خط الوسط: محمد السيد مصطفى ومحمد سمير نصر ومحمد سليمان ومحمد ناصر.

خط الهجوم: 
عبدالرحمن بودي، ومحمد رضا بولا. 

وعلى مقاعد البدلاء كل من: 
إسلام أنور و وعلاء محمد ومحمد فايز ومحمود سعيد وأحمد محمد ومحمد أحمد وأحمد صلاح وتوتوس وحسين.

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