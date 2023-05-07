جامعة الفيوم: استمرار فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية

أكد الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، استمرار فعاليات الملتقى بعدد من الاختبارات منها العرض التقديمي، والسمات الشخصية، والمظهر العام، وإدارة الحوار، والأنشطة الطلابية، والتفوق العلمي، والإسهامات المجتمعية، وبرنامج التنمية البشرية، بالإضافة لاختبارات الثقافة العامة، واختبارات اللغة العربية والإنجليزية.

وأشار إلى مجموع درجات المسابقات التي أقيمت بالمكتبة المركزية 100 درجة وشارك فيها 32 طالبًا وطالبة ممثلين لثماني جامعات من أصل 16 جامعة مشاركة بالملتقى.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وأعضاء لجنة التحكيم والطلاب المشاركين في الملتقى، وذلك اليوم الأحد، بالمكتبة المركزية.

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