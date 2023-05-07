أبو الغيط: الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة إذا رغب

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة العربية بالرياض إذا أراد أو رغب في ذلك، لأنه اعتبارًا من مساء اليوم /الأحد/ عاد نشاط ومشاركة سوريا إلى الجامعة بشكل كامل.

جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن إمكانية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، طٌرح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وأحمد أبو الغيط بعد اختتام اجتماعات الدورات الاستثنائية الثلاث لمجلس الجامعة بشأن سوريا والسودان وفلسطين.

وقال أبو الغيط "إنه من صباح غد لسوريا الحق في المشاركة في كل الاجتماعات.. وعندما توجه الدعوة لحضور القمة العربية للدول العربية الأعضاء من قبل الدولة المضيفة للقمة، وهي المملكة العربية السعودية، فإن الرئيس السوري بشار الأسد قد يشارك بالقمة إذا رغب بذلك".