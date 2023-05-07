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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. تشكيل سموحة أمام الو إيجيبت

أحمد سامي يعلن تشكيل
أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الو ايجيبت بكأس مصر
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الو ايجيبت، والمقرر إقامته في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ٣٢ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى: عمر صلاح .

خط الدفاع: محمد نادي وشريف رضا وأحمد شوشه وأحمد مصطفى.

خط الوسط: بركات حجاج ومحمد الصباحي ودكوا دودو وحسين فيصل.

خط الهجوم: طارق علاء،وزياد طارق.

وعلى مقاعد البدلاء: 
حسين تيمور  في حراسة المرمى.

وصديق اوجولا ومحمد عصام ومالك بعيوي وبواتينج ومحمد سعيد وابوبكر محمد ومحمد المغربي ومصطفى سعد.

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