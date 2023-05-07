"وعد روسي" لقائد فاغنر قد يقلب موازين الحرب في باخموت

أكد رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، اليوم الأحد، أنه تلقى وعدا بالحصول على ذخائر وأسلحة لمواصلة القتال في مدينة باخموت الأوكرانية، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وقال بريغوجين: " تلقيت وعدا بالحصول على ذخائر وأسلحة بقدر ما نحتاج لمواصلة القتال".

وكان رئيس مجموعة "فاغنر" قد "اشتكى" من عدم تلقيه أي ذخيرة إضافية من موسكو، وذلك قبل الانسحاب المتوقع لقواته من باخموت بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية الإمدادات.

وأضاف بريغوجين في رسالة صوتية على قناة خدمته الإعلامية على موقع تيليغرام: "حتى اليوم لم يأت أحد لتزويدنا بالذخيرة اللازمة.. لتوفيرها بالحجم الضروري. لا يمكن أن يكون هناك هجوم بدون تدمير أسلحة العدو...بدون التغلب على أنظمة العدو (القتالية)".

وأشار إلى أن قوات "فاغنر" تفتقر إلى الذخيرة ولا يمكنها مواصلة أي هجمات أخرى بالقرب من المدينة، الخاضعة للحصار الروسي منذ نحو عشرة أشهر.

يشار إلى أن بريغوجين قال السبت إنه ينوي تسليم المناطق التي سيطرت عليها "فاغنر" في باخموت، إلى قوات شيشانية بقيادة الرئيس رمضان قديروف، في إشارة على ما يبدو لانسحاب مجموعته من المدينة.

وكانت تصريحاته تلك قبل أن يعلن اليوم الأحد إنه تلقى وعدا بالحصول على كل الإمدادات والذخيرة اللازمة.

واستولت قوات فاغنر على 95 بالمئة من باخموت، وفقا له، وهي مدينة في شرق أوكرانيا كان يبلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألفا قبل الحرب.