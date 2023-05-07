الأمن يكشف حقيقة انتشار عملة مزورة فئة الـ100 جنيه بالأسواق

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من كشف ما تم بثه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن منشور بتحذير المواطنين من انتشار عملة مزورة فئة 100 جنيه بالأسواق.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وقد أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مندوب مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر باستخدامه الصفحة المشار إليها فى تسهيل تجارته، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب قيام أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله (محاسب – مقيم بمحافظة الجيزة) ببث المنشور المشار إليه على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق "واتس آب"، واستدعاء الأخير ومناقشته أقر باضطلاعه ببث المنشور بهدف تحذير زملائه، مشيرًا إلى مشاهدته لذلك المنشور عبر بعض الصفحات بموقع "فيس بوك" دون التأكد من صحته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور أن لإدعاتهما الكاذبة وعرضهم على النيابة العامة.