اختتام الدورة التدريبية لتعليم لغة الإشارة بجامعة المنوفية

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنوفية بالتعاون مع إدارة الاسر والاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب دورة تدريبية لتعليم لغة الاشارة لطلاب الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور احمد القاصد رئيس الجامعه والدكتور نانسي اسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنميه البيئة والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي.

أشار الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب إلى أن الدورة اقيمت يهدف تعليم الطلاب المتطوعين لهذه اللغة حرصا منهم على مساعدة زملائهم من الطلاب ذوي الهمم لتسهيل العملية التعليمية لهم ، واستمرت الدورة في الفترة من 1/5/2023 حتى 4/5/2023 بكلية الطفولة المبكرة ، وتولت التدريب فاطمة الرشيدي مدربة لغة اشارة ومعلم خبير سمعي، وحضر حفل ختام الدورة نواب رئيس الجامعة والدكتور عمرو الكشكي عميد كلية طفولة مبكرة والدكتورة إيمان خميس وكيل كلية الطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.