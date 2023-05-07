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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الثلاثاء.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة الموازنة بحضور وزيري المالية والتخطيط

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم
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أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة لديها أسبوع مزدحم وهام حيث ستعقد ستة اجتماعات خاصة بالموازنة العامة للدولة  خلال الأسبوع الجاري وذلك على النحو التالي: الاجتماعين الأول والثاني يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023 وذلك لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024. 

وأوضح أن  الاجتماع من المقرر أن يكون بحضور  الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة الدكتورة هالة السعيد   وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف: الاجتماعين الثالث والرابع  عصر يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023  لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2023/2024.

وتابع: الاجتماعين الخامس والسادس  يوم الخميس الموافق 11/5/2023 لمناقشة مشروع موازنات الجهات الايرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024 .

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم