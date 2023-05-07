السعودية والصومال يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات العدلية النيابية

بحث النائب العام في السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأحد في الرياض، مع النائب العام في الصومال سليمان محمد محمود، والوفد المرافق له، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين البلدين في المجالات العدلية النيابية وسبل تطويرها في جميع المجالات لاسيما في مجال الجرائم العابرة للحدود.

وجرى - خلال اللقاء - تبادل الأحاديث الودية الأخوية، كما أطلع النائب العام الصومالي على عرض تعريفي عن النيابة العامة السعودية، والتطور التقني في معالجة الإجراءات القضائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة ومؤشرات الأداء الجزائي التقني، والمبادرات النوعية التي تتميز بها النيابة العامة في المملكة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).