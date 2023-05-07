الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن دفاعتها الجوية دمرت 22 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مياه البحر الأسود الليلة الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه خلال الليل، تم رصد 22 طائرة أوكرانية هجومية بدون طيار فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أن كل المسيرات إما دمرت بنيران منظومات الصواريخ المضادة للطائرات أو تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن فصائل هجومية واصلت تقدمها على محور دونيتسك وسيطرت على حيين آخرين في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية من مدينة أرتيموفسك (باخموت). وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 340 من الجنود والمرتزقة الأجانب.