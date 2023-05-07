وكيل الصحة بالشرقية يطمئن على حالة المصابين بحادث أتوبيس حضانة منيا القمح

اطمأن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية منذ قليل علي مصابى حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل أطفال حضانة الصحابة بقرية شلشلمون بمستشفى منيا القمح المركزى.

وتأكد وكيل الوزارة من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الاستقبال والطوارئ والأقسام المكملة لها يرافقه الدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى منيا القمح وجميع المستشفيات المجاورة لها وجاهزية فرق الانتشار السريع فور وقوع الحادث الذى أسفر عن إصابة 16 فردا منهم 5 أطفال و11 كبار، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث فور وقوعه.

وتابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمستشفى منيا القمح المركزى والتأكد من سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة لهم وإجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لهم موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.