حسام موافي: وحدة "لم الشمل" بالأزهر نجحت في الحفاظ على 90 ألف أسرة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن من أكثر المبادرات التي أعجبتني مبادرة للأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحدة لم الشمل، والتي بدأت عملها في عام 2019.

وبيّن الدكتور موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، عبر قناة «صدى البلد»، أن وحدة لم الشمل قامت بحل مشاكل زوجية لأكثر من 90 ألف حالة، متسائلًا لماذا لا يكون هذا قانون؟ حيث يمنع الطلاق بين الزوجين إلا بعد أن يذهبا إلى وحدة لم الشمل تطبيقا لقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا... ﴾.

واختتم أستاذ الحالات الحرجة أن الله وضع شرطا ملزما وهو صدق النية فقال ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾، فلابد من وجود النية الصادقة، مشددا أن الطلاق أصبح ظاهرة لابد من الوقوف عندها، بداية من الإعلام والحكومة ورجال الدين ورجال الطب ورجال الآداب.