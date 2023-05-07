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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الأزهر: يجب أن نكون من صُنَّاع المعرفة ولا نقتصر على استقبالها

د سلامة داوود رئيس
د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر
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أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن المجتمعات لن تتقدم إلا بالعلم، وأن الأمم تتخلف بتراجع العلم، مؤكدًا أن العلم إذا خلا من الابتكار حدث خلل؛ لأن الأصل في العلم التجديد؛ فمن عاش على الذكرى وأخلد إلى الراحة صار من المتقهقرين، فالعالم من حولنا يتطور، ومن المخجل أن نظل في أماكننا ثابتين دون تقدم أو تطور.

وشدد “داود” خلال كلمته في افتتاح مؤتمر كلية العلوم بنات، على عقد المزيد من مثل هذه المؤتمرات التي تهدف للإبداع والابتكار وأن نكون من صناع المعرفة، ولا نتوقف على استقبالها من غيرنا، وقد كان في أسلافنا الأسوة والقدوة في التفنن في شتى العلوم والفنون.

وأشار إلى أن الفيزياء والكيمياء والرياضيات من أهم وسائل القوى التي ينبغي امتلاكها في وقتنا المعاصر، وعلينا أن نغرس الأمل في نفوس طلابنا وأقراننا.

الدكتور سلامة داود الكيمياء جامعة الأزهر