جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات الملتقى القمي الثاني لـ"مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم"

أنطلقت فعاليات الملتقى القمي الثاني (مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم) تحت شعار "طلاب مبتكرون ومخترعون" الذي تنظمه جامعة الفيوم على مستوى الجامعات المصرية، خلال الفترة من ٢٠٢٣/٥/٦ حتى ٢٠٢٣/٥/١٠، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

بدأت فعاليات الملتقى وأنشطته باختبار العرض التقديمي بالمدرجات المركزية اليوم الأحد، بمشاركة ١٥ جامعة مصرية بإجمالي عدد ٣٢ طالبًا وطالبة، وذلك بحضور لجنة التحكيم التي تتكون من الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب ( رئيسًا)، والدكتور عبد الله إبراهيم يوسف وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب (عضوًا)، والدكتور لنده سيد الجارحى مدرس بكلية الخدمة الاجتماعية (عضوًا)، والدكتور وليد محمد حسن منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية (عضوًا).

ويتم تقييم المبادرات المقدمة من الطلاب وفقًا لعدد من المعايير منها المظهر العام، والسمات الشخصية، ومهارات العرض، ومحتوى العرض وارتباطه بالموضوع، والابتكار في الموضوع، الثقافة العامة، والسيرة الذاتية، والتفاعل، وخطة العمل (المبادرة)، والمقال، وللغة الإنجليزية، على أن يتم تخصيص ١٠ درجات لكل معيار يتم تقييمه.

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