"الشباب" تواصل تنفيذ سلسلة ندوات التوعية الأسرية بمحافظتي الفيوم وأسوان

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، عن طريق الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة الفتاة والمرأة، ندوة بعنوان "التربية السليمة داخل الأسرة" بمركز شباب أبوعش بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن خطة دعم نادي الفتاة بمراكز الشباب.

تناولت مبادئ الأخلاق التي يجب تعزيزها في أطفالنا منذ الصغر ، وتطرقت إلى مفهوم القيم الأخلاقية وخصائصها ومصادرها ودور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وكيف حثت الديانات على أهمية التحلي بالصدق والأمانة وتقبل الآخر ومساعدة الآخرين.

كما نفذت ندوة بعنوان "احترام الآخر" بمركز شباب ارمنا بمحافظة أسوان ، قام بالقاء الندوة الدكتور مصطفي أبوالحسن مسؤول التدريب بإدارة نصر النوبة التعليمية تناول فيها كيفية التصرف مع الآخرين في مختلف المواقف التي نتعرض لها مع الإلتزام بالقيم في مختلف العلاقات الإجتماعية بين الأفراد ،و التأكيد على أهمية القيم في حياة الإنسان وكيف تؤثر على الشخصية السوية وعلى اكتساب القيم الإيجابية التي تساعده على تقبل الإختلاف وتقبل الطرف الآخر ، من أجل تعزيز الأمن والأمان المجتمعي، كما تحدث عن دور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والاعلام في تكوين شخصية الانسان وإكسابه الخبرات والمهارات في ثقافة الحوار وقبول الطرف الآخر.

وبمركز شباب دهميت محافظة اسوان ندوة بعنوان "ادارة المنزل بأقل التكاليف وإدارة الوقت والإستفادة منه "، تناولت كيفية مواجهة إرتفاع الأسعار، وترتيب الأولويات والتخطيط للأهداف وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات وكيفية إدارة المنزل بأقل التكاليف وطرق الاستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفه جديدة ،بالإضافة إلى الطرق التي تُساهم في تدبير الشؤون المالية للمنزل بفعالية من خلال وضع خطة مدروسة للميزانية ومشاركة أفراد الأسرة في تقديم الأفكار والاقتراحات، والتركيز على توفير الحاجات الأساسية والتي تمثل أولويات الأسرة وترتيب لهذه الأولويات وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات لمواجهه ارتفاع الأسعار .