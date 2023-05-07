مصر ليست منها.. قائمة بالدول الأعلى ديونا في العالم

الأحد 07/مايو/2023 - 03:44 م

كشف موقع worldpopulationreview قائمة الدول ذات أعلى الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2023.

وفي أغلب الأوقات تكون الاستدانة عبر طرح الحكومات لسندات من أجل سد الفجوة في الموازنة والنتيجة تكون تكبد الدول لديون.

وتعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقياسا اقتصاديا مهما يستخدم عادة لتحديد استقرار وصحة اقتصاد الدولة، ويقيم عادة هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد.

الدول الأعلى ديونا في العالم

- فنزويلا: 350%

- اليابان: 266%

- السودان: 259%

- اليونان: 206%

- لبنان: 172%

- جمهورية كابو فيردي: 157%

- إيطاليا: 156%

- ليبيا: 155%

البرتغال: 134%

- سنغافورة: 131%

- البحرين: 128%

- الولايات المتحدة: 128%



القائمة تضم الولايات المتحدة، وتبلغ ديون الولايات المتحدة الآن رقما فلكيا يبلغ قرابة 32 تريليون دولار.

ويحذر خبراء الاقتصاد من الاستثمار في ديون الخزانة الأمريكية، كما يدعون للابتعاد عن الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات في ظل الديون الهائلة غير المدعومة.

أما عن الحكومات الأدنى دينا في العالم، فقد شمل تقرير (worldpopulationreview) دولا مثل الكويت (11.5% نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي) وبروناي (3.2%) وروسيا (17.8%).

وأمس أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن انخفاض الدين العام لروسيا يعد مؤشرا جيدا، لا سيما عند مقارنته بدول أخرى، بما في ذلك المتقدمة، وقال إن روسيا تتقدم في هذا المؤشر على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.