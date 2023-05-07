قصور الثقافة تطلق برنامجا تدريبيا في الحرف التراثية لأبناء الإسكان البديل بالأسمرات

شهد قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، أمس السبت، انطلاق برنامج للورش الحرفية والتراثية، تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لرواد القصر وأبناء حي الأسمرات، ضمن البرامج الثقافية والفنية المقدمة لأبناء الإسكان بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات ورشة خيامية قام خلالها الفنان كريم خلف، بتعريف المتدربات المشاركات على الخامات المستخدمة في الخيامية وكيفية قص الباترون وطريقة الطباعة على القماش قبل التنفيذ وكيفية قص المكتبة وأنواع الغرز المستخدمة في حرفة الخيامية.

الورشة تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للرواد وإكسابهم المهارات اللازمة لهذه الحرفة، كما تستهدف الحفاظ عليها من الاندثار والعمل على زيادة فرص تعلمها كونها من الحرف التراثية ذات الأهمية الكبيرة، وتنظم فعالياتها الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ضمن فعاليات المشروع الثقافي لأبناء الإسكان البديل الذي تشرف على تنفيذه د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وتقام الفعاليات بالقصر أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع في السادسة مساء خلال شهر مايو الحالي.

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