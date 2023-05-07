صافرة برتغالية لموقعة ريال مدريد ومانشستر سيتى

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن الحكم الذى يدير مواجهة الغد بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد فى تمام العاشرة من مساء غد الاثنين، نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، وذلك على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات ذهاب بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ووقع الاختيار على الحكم البرتغالي أرتور دياس، ويساعده مواطنيه باولو سواريس وبدرو ريبيرو، واختير الإيطالي دانييلي أورساتو أنطونيو نوبري حكما رابعا.



أما مسؤولية التحكيم عبر تقنية الفيديو، فستقع على عاتق الإيطالي ماسيميليانو إيراتي والبرتغالي تياجو مارتينز.



وسبق أن أدار أرتور دياس صاحب الـ 43 عاما، الحكم الدولي منذ 2010، هذا الموسم مباريات في التشامبيونزليج وكذلك في الدوري الأوروبي.